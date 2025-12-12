GB-L'économie se contracte de manière inattendue en octobre

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec AFP•12.12.2025•08:51•
Le groupe de BTP Eiffage va remplacer Edenred , société qui commercialise le Ticket Restaurant, à compter du 22 décembre au sein de l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a annoncé jeudi Euronext. La capitalisation boursière d'Eiffage atteint 15 milliards ...
information fournie par Boursorama avec AFP•12.12.2025•08:50•
Elon Musk a fait part de son intention d'introduire SpaceX en Bourse, une opération qui pourrait devenir la plus importante entrée de l'histoire sur les marchés, destinée à financer ses ambitions dans l'intelligence artificielle (IA) et la conquête de l'espace. ...
information fournie par Boursorama avec AFP•12.12.2025•08:48•
Le groupe sud-coréen SK On a annoncé jeudi la dissolution de la société commune formée il y a quatre ans avec le constructeur américain Ford, qui devait bâtir plusieurs usines de batteries pour véhicules électriques et investir plus de 11 milliards de dollars aux ...
Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a dissout le Parlement vendredi, trois mois après son arrivée au pouvoir, une décision qui intervient plus tôt que prévu, en plein conflit meurtrier à la frontière avec le Cambodge. Des centaines de milliers de ...
