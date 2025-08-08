 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GB-L'autorité de la concurrence autorise le rachat de Spirit AeroSystems par Boeing
08/08/2025

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré vendredi autoriser le projet d'acquisition de Spirit AeroSystems BA.N par Boeing SPR.N , après avoir décidé de ne pas mener d'enquête approfondie pour déterminer si l'opération était anticoncurrentielle.

L'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) n'a pas fourni de détails dans sa déclaration initiale, mais a indiqué que l'enquête n'irait pas jusqu'à la "phase 2" sur la base des données disponibles. Le texte intégral de sa décision sera publié sous peu.

Un porte-parole de Spirit a déclaré que la transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année.

Le constructeur d'avions n'a pas répondu immédiatement aux sollicitations de Reuters.

Les régulateurs avaient entamé leur enquête initiale en juin et avaient jusqu'au 28 août pour rendre leur décision. Cette annonce devrait rassurer les investisseurs après une série de crises qui ont épuisé les finances de Boeing, sapé le moral de ses employés et mis à mal la confiance du grand public.

Boeing a accepté il y a un an de racheter Spirit, que le constructeur avait scindé quelques années plus tôt, dans le cadre d'un accord à 4,7 milliards de dollars (4,04 milliards d'euros) portant sur l'ensemble des actions, afin de rationaliser ses activités et d'améliorer le contrôle de la qualité.

En juillet, Boeing a également accepté de reprendre une partie des activités de Spirit à Belfast, en Irlande du Nord, à l'entreprise européenne Airbus AIR.PA , qui avait finalisé en avril un accord de rachat de plusieurs installations de Spirit liées à ses programmes aéronautiques.

(Rédigé par Pushkala Aripaka, Nithyashree R B et Prerna Bedi à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
Euronext Paris
BOEING CO
NYSE
SPIRIT AERO HLDG-A
NYSE
