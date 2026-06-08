GB-Keir Starmer exhorte les géants de la tech à bloquer la diffusion d'images nues parmi les jeunes

Les géants de la technologie opérant au Royaume-Uni devront empêcher les mineurs de diffuser des images de nudité sur leurs téléphones, sous peine de se voir imposer une législation les y contraignant, a déclaré lundi le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Cette annonce s'inscrit dans une série de mesures visant à protéger les mineurs des effets nocifs de la technologie. Le Times a également rapporté que le gouvernement envisage d’interdire certaines plateformes de réseaux sociaux aux moins de 16 ans.

"Aujourd’hui, j'appelle les entreprises technologiques à mettre en place des contrôles sur les appareils pour empêcher les enfants d’envoyer et de recevoir des images sexuellement explicites", a déclaré Keir Starmer lors d’un discours prononcé à l’occasion de la London Tech Week. "Ce n’est pas un défi impossible."

Parmi les solutions envisagées par Londres, il y a celle qui verrait des entreprises comme Apple AAPL.O et Google

GOOGL.O intégrer des solutions techniques sur les smartphones et les tablettes capables de détecter et bloquer les images de nudité chez les mineurs.

Les adultes resteraient autorisés à accéder à ce type d'images via une vérification de l’âge.

Si les entreprises n'agissent pas sous trois mois, le gouvernement a déclaré qu'il présenterait un projet de loi pour les y contraindre, sous peine de se voir infliger des amendes ou, en dernier recours, de voir leurs dirigeants encourir une responsabilité pénale.

Apple n'a pas réagi dans l'immédiat, tandis que Google s'est dit engagé à protéger les mineurs en ligne.

"Nous travaillons de manière constructive avec nos partenaires britanniques pour trouver des solutions efficaces et respectueuses de la vie privée qui empêchent la diffusion de contenus préjudiciables tout en garantissant un environnement numérique sûr pour les jeunes", a déclaré un porte-parole de Google.

La mesure vise à lutter contre l’exploitation des mineurs par des agresseurs qui partagent des images de nudité avec d’autres personnes ou les utilisent pour faire chanter des enfants. Elle permettrait également d’empêcher l’accès des enfants à la pornographie en ligne.

Le gouvernement a déclaré vouloir collaborer avec le secteur et a estimé que les contrôles d’âge récemment mis en place par Apple constituaient un pas en avant significatif. Il a toutefois souhaité qu’Apple et Google aillent plus loin en bloquant par défaut les contenus à caractère sexuel, y compris dans les applications tierces.

Par ailleurs, le Royaume-Uni envisage la possibilité d’interdire aux enfants l’accès aux réseaux sociaux, en réponse aux préoccupations croissantes concernant leur sécurité globale et leur impact sur la santé mentale. Une consultation publique sur cette question s’est achevée en mai.

L’année dernière, l’Australie a interdit aux enfants de moins de 16 ans l’accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube d'Alphabet et Instagram et Facebook de Meta META.O .

La France, le Danemark et la Pologne envisagent aussi de renforcer les règles sur l’usage des réseaux sociaux par les mineurs, tandis que la Grèce a annoncé en avril une interdiction d’accès aux moins de 15 ans à partir de janvier 2027.

Le Times a rapporté que Keir Starmer s’apprêtait à annoncer une interdiction pour les moins de 16 ans sur les plateformes en ligne jugées nocives, tout en maintenant l’accès à certaines formes plus sûres de réseaux sociaux.

Interrogée sur cette information, une source à Downing Street a déclaré: "Le Premier ministre n'a pas peur de s'attaquer aux entreprises technologiques et à leurs dirigeants pour protéger les jeunes".

Une source proche du dossier a indiqué qu'une interdiction officielle avait peu de chances d'être prononcée cette semaine.

Les experts restent divisés sur l’efficacité d’une interdiction totale, tandis que certains jeunes interrogés à Londres par Reuters s’y opposent.

(Reportage Paul Sandle, Sam Tabahrit, Elizabeth Piper et Sarah Young, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)