GB-Johnson veut que les salariés retournent au bureau - presse

28 août (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson va lancer la semaine prochaine une campagne publique pour inciter les Britanniques à retourner au bureau, alors que le gouvernement prévient les salariés que le télétravail les rend plus "vulnérables" à un licenciement, a rapporté jeudi le Telegraph. Selon le journal, la campagne visera à mettre en avant les vertus d'un retour sur le lieu de travail et à rassurer sur la sécurité sanitaire. Le Telegraph cite une source gouvernementale selon laquelle "il ne s'agit pas seulement d'économie", mais aussi qu'il est aussi question de la santé mentale des salariés. "Il y aura trois messages principaux: montrer à la population que le lieu de travail est un lieu sûr, souligner les bienfaits sociaux et émotionnels d'un retour au bureau, et encourager les gens à prévoir la manière dont ils vont retourner au travail afin de se sentir en confiance pour le faire", a déclaré cette source. D'après des données du Centre pour les villes, seuls 17% des employés dans les villes britanniques étaient retournés sur leurs lieux de travail début août. Boris Johnson a encouragé le mois dernier les salariés travaillant depuis chez eux à retourner au bureau pour aider l'économie à se rétablir d'une contraction de 20% au deuxième trimestre. (Judy Babu à Bangalore; version française Jean Terzian)

