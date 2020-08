Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Johnson satisfait des préparatifs en vue de la réouverture des écoles Reuters • 25/08/2020 à 15:18









LONDRES, 25 août (Reuters) - Le Premier ministre britannique s'est dit mardi "très satisfait" du travail accompli en vue de la réouverture des établissements scolaires à partir de la semaine prochaine, après de vives critiques sur la gestion de la crise du coronavirus par son gouvernement. Boris Johnson, qui juge "crucial" un retour à l'école de tous les enfants, n'a pas exclu de modifier, en fonction des informations médicales disponibles, la position du gouvernement sur le port du masque à l'école, qui n'est pour l'instant pas obligatoire. Les écoles ont fermé en mars en Angleterre dans le cadre d'un confinement national, sauf pour les enfants des travailleurs essentiels. Elles ont rouvert en juin pour un nombre restreint d'écoliers. Le retour de tous les écoliers en septembre constitue un test pour le gouvernement britannique, dont la gestion de la pandémie a été critiquée par l'opposition et une partie du corps médical. "Je suis vraiment ravi du travail que les enseignants, les écoles, les parents et les élèves ont accompli pour se préparer", a déclaré Boris Johnson lors d'une visite dans le sud-ouest de l'Angleterre. Prié de dire si le gouvernement devrait revoir sa décision de ne pas rendre obligatoire le port du masque dans les établissements scolaires, comme l'a fait l'Ecosse, Boris Johnson a déclaré: "Nous étudierons l'évolution des preuves médicales au fur et à mesure. Si nous devons changer de recommandations sur le sujet, bien sûr, nous le ferons." (Sarah Young; version française Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)

