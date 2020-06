Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Johnson cède à la pression de Rashford sur l'aide aux enfants pauvres Reuters • 16/06/2020 à 15:53









LONDRES, 16 juin (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a décidé de prolonger cet été la distribution de tickets-repas en faveur des enfants pauvres, cédant finalement à la pression du footballeur Marcus Rashford, qui avait fait campagne en ce sens. Le gouvernement britannique avait annoncé initialement que la distribution de ces tickets-repas serait interrompue cet été. Le joueur du Manchester United, âgé de 22 ans, avait alors publié une tribune exhortant l'Etat à maintenir ce dispositif, révélant qu'il avait lui-même bénéficié d'un tel système étant enfant. "Du fait de l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre comprend parfaitement que les enfants et leurs parents se trouvent cet été face à une situation inédite. Pour y répondre, nous financeront un programme de repas pour l'été dans le cadre de l'épidémie de coronavirus", pour un montant d'environ 120 millions de livres (134 millions d'euros), a déclaré un porte-parole de Boris Johnson avant un débat au Parlement. Sur Twitter, le jeune footballeur s'est félicité de cette décision. ""Je ne sais juste pas quoi dire", a-t-il dit sur Twitter. "Simplement regardez ce qu'on peut faire quand on se rassemble, VOILÀ l'Angleterre de 2020." (Elizabeth Piper and Kate Holton, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.