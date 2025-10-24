 Aller au contenu principal
GB-Hausse surprise des ventes au détail en septembre
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 08:17

Les ventes au détail en Grande-Bretagne ont progressé contre toute attente en septembre, de 0,5% d'un mois sur l'autre, selon les données officielles publiées vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de ces ventes de 0,2% par rapport à août.

En rythme annuel, les ventes au détail ont augmenté de 1,5% contre un consensus fixé à +0,4%.

Les ventes au détail britanniques ont enregistré des résultats relativement bons au cours des mois d'été, grâce à un temps exceptionnellement chaud et ensoleillé et à des événements sportifs.

(Rédigé par David Milliken, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

