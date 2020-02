Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Démission du ministre des Finances-journaliste du Sun Reuters • 13/02/2020 à 12:58









LONDRES, 13 février (Reuters) - Le ministre britannique des Finances Sajid Javid a démissionné, selon un tweet publié jeudi par le chef du service politique du Sun, Tom Newton Dunn, qui ne cite pas ses sources. Le Premier ministre britannique Boris Johnson va dévoiler ce jeudi sa nouvelle équipe gouvernementale dans le cadre d'un remaniement post-Brexit qui doit permettre de tourner la page des divisions tant au sein de son Parti conservateur que de la population britannique. (Kylie MacLellan, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

