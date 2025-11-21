GB-Chute inattendue des ventes au détail en octobre

Les ventes britanniques au détail ont chuté de 1,1% en octobre, selon les données officielles publiées vendredi qui montrent un recul beaucoup plus marqué que prévu.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stagnation des ventes par rapport au mois précédent.

