GB-Carney (BoE) évoque une baisse de taux si le ralentissement persiste

LONDRES, 9 janvier (Reuters) - Le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Mark Carney, a laissé entendre jeudi que la banque centrale pourrait réduire son taux directeur si le ralentissement de l'économie britannique semblait persister. Ses propos ont fait tomber la livre sterling à son plus bas niveau depuis deux semaines face au dollar GBP= . L'économie du Royaume-Uni a vu sa croissance ralentir en 2019 et de multiples indicateurs suggèrent que ce ralentissement risque de se prolonger en dépit du regain d'optimisme suscité, chez les entreprises et les consommateurs, par la nette victoire des conservateurs aux élections législatives du 12 décembre. "Au vu de la marge de baisse relativement limitée du taux directeur, si les preuves s'accumulent suggérant que la faiblesse de l'activité pourrait persister, les considérations de gestion des risques pencheraient en faveur d'une réaction relativement rapide", a dit Mark Carney dans un discours prononcé lors d'une conférence organisée par la BoE. Le mois dernier, le Comité de politique monétaire (MPC) a laissé le taux directeur (Bank Rate) de la BoE inchangé à 0,75% mais deux de ses neuf membres se sont prononcés en faveur d'une baisse à 0,5%. Pour David Cheetham, stratège devises du courtier XTB, le discours de Mark Carney "ne constitue pas une énorme surprise puisqu'il y a plusieurs voix divergentes au sein du MPC qui ont appelé à une baisse de taux lors des deux dernières réunions mais il s'agit de l'indice le plus clair à ce jour suggérant une baisse de taux dans un avenir pas si lointain". Les niveaux de taux observés jeudi sur les marchés monétaires suggèrent que les investisseurs estiment à 14% - deux fois plus qu'il y a une semaine - la probabilité d'une baisse de taux à l'issue de la réunion de politique monétaire du 30 janvier et à plus de 50% celle d'un assouplissement d'ici fin juin. (Andy Bruce et David Milliken, version française Marc Angrand)