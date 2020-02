Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Boris Johnson et sa compagne attendent leur premier enfant Reuters • 29/02/2020 à 19:07









LONDRES, 29 février (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson et sa compagne Carrie Symonds attendent leur premier enfant, a rapporté samedi la presse britannique. Boris Johnson, 55 ans, et Carrye Symonds, 31 ans, se sont également fiancés. Le leader conservateur deviendrait ainsi le premier Premier ministre britannique à se marier lors de son passage au 10, Downing Street depuis 250 ans, selon le quotidien The Telegraph. (Mike Harrison, version française Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.