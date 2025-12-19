 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-Baisse inattendue des ventes au détail en novembre
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 08:10

Les ventes au détail ont baissé de manière inattendue au Royaume-Uni en novembre sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ces ventes ont reculé de 0,1% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,4% en glissement mensuel.

(Rédigé par William Schomberg ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)

Devises

Valeurs associées

CARD FACTORY -NP
72,500 GBX LSE +1,97%
CURRYS
135,550 GBX LSE +7,07%
CURRYS
106,750 GBX LSE -20,04%
FRASERS GRP
75,670 GBX LSE -83,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des surfeurs et des nageurs se sont rassemblés au large de la plage de Bondi, pour rendre hommage aux victimes de l'attentat qui s'y est produit, à Sydney, le 19 décembre 2025 ( AFP / DAVID GRAY )
    Attentat de Sydney: l'Australie va racheter des armes en circulation
    information fournie par AFP 19.12.2025 08:32 

    L'Australie a annoncé un vaste programme de rachat d'armes à feu après la tuerie antisémite de la plage de Bondi à Sydney, qui a fait 15 morts, avant une journée de recueillement national prévue dimanche. Vendredi, des centaines de surfeurs et nageurs se sont massés ... Lire la suite

  • billet yens (Crédits: Adobe Stock)
    Le yen peine à sortir de la "zone de danger" alors que le Japon relève ses taux
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:10 

    par Jamie McGeever Le yen japonais JPY= a été la devise la moins performante par rapport au dollar américain meurtri en 2025, même si la Banque du Japon a été la seule grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt . La poursuite du resserrement ne garantira ... Lire la suite

  • Le siège d'Emeis. (Crédit: / Emeis)
    A suivre aujourd'hui emeis
    information fournie par AOF 19.12.2025 08:06 

    (AOF) - emeis annonce avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points ... Lire la suite

  • Bâtiment de la Banque centrale française à Paris
    La Banque de France relève sa prévision de croissance à 0,9% pour 2025
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:02 

    La Banque de France (BdF) a relevé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2025, ‍à la faveur d'un "pic d'activité" inattendu au troisième trimestre. L'institut table désormais sur une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank