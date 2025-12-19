GB-Baisse inattendue des ventes au détail en novembre

Les ventes au détail ont baissé de manière inattendue au Royaume-Uni en novembre sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ces ventes ont reculé de 0,1% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,4% en glissement mensuel.

(Rédigé par William Schomberg ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)