GB-Baisse inattendue des ventes au détail en novembre

Les ventes au détail ont baissé de manière inattendue au Royaume-Uni en novembre sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.
Ces ventes ont reculé de 0,1% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,4% en glissement mensuel.
(Rédigé par William Schomberg ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer