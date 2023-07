Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaztrans : +5% à 96E, efface la résistance des 95E information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 09:07









(CercleFinance.com) - Gaztrans rebondit de +5% à 96E et efface ainsi la résistance oblique baissière moyen terme des 95E.

Ne reste pas qu'à triompher de l'obstacle majeur des 98,5E pour s'en aller combler le 'gap' des 105,4E du 16 février puis le zénith des 1087E du 15/02.





