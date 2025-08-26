 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gaza: le fonds souverain norvégien se désengage de Caterpillar en raison de "violations des droits humains"
26/08/2025 à 08:27

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le Fonds souverain norvégien, le plus riche au monde, a déclaré lundi avoir cédé ses parts dans le groupe américain d'engins de chantier Caterpillar, évoquant des violations des droits humains à Gaza.

"Il ne fait aucun doute que les produits Caterpillar sont utilisés pour commettre des violations généralisées et systématiques du droit international humanitaire", dans le territoire en guerre depuis près de deux ans, a souligné le Fonds dans un communiqué.

Propriété de la Banque centrale de Norvège, le Fonds a précisé avoir agi sur recommandation de son Conseil d'éthique, qui a fait valoir que "les bulldozers fabriqués par Caterpillar sont utilisés par les autorités israéliennes pour la destruction illégale généralisée de biens palestiniens".

Il a ajouté que la société n'avait "mis en œuvre aucune mesure pour empêcher une telle utilisation".

Caterpillar n'a pas immédiatement répondu à une demande de l'AFP pour commenter ces informations.

Alimenté par les énormes revenus énergétiques de la Norvège, ce fonds est le plus important au monde, avec une valeur de près de 2.000 milliards de dollars et des investissements dans plus de 8.600 entreprises à travers le globe.

Il figurait parmi les dix principaux actionnaires de Caterpillar, détenant 1,2% de son capital, soit 2,4 milliards de dollars.

Le Fonds a déclaré s'être également retiré de cinq banques israéliennes accusée d'avoir financé la construction de colonies illégales en Cisjordanie occupée par Israël, First International Bank of Israel, FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot et Bank Hapoalim.

Début août, le Fonds avait déjà annoncé se désengager de 11 entreprises israéliennes pour leur implication dans la guerre à Gaza, consécutive à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

