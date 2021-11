Gay-Lussac va travailler avec Amundi ESR pour une offre d'épargne salariale

(NEWSManagers.com) - Gay-Lussac Gestion, ex-Raymond James Asset Management International, a lancé une nouvelle gamme de solutions d' épargne salariale et retraite pour toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur secteur d' activité. La première offre est " clé en main " 100% digitale pour les TPE/PME, et la seconde est sur mesure pour les ETI et grands groupes qui s' adaptera à la situation de chaque entreprise. Pour ce faire, Gay-Lussac va travailler avec Amundi ESR, notamment pour la tenue de comptes.