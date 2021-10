GAUSSIN vainqueur du Concours mondial du véhicule autonome Dubai World Challenge 2021, en consortium avec Neolix Chine

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce avoir remporté pour la deuxième fois consécutive le Concours mondial du véhicule autonome Dubaï World Challenge 2021. GAUSSIN, pour cette nouvelle édition, s'est présenté en consortium avec NEOLIX Chine, leader chinois de la mobilité autonome pour la livraison de marchandises au dernier kilomètre sur route publique. GAUSSIN et NEOLIX se partageront le prix d'un million de dollars offert au vainqueur.



Un concours international pluriannuel



Le « Dubai World Challenge for Self-Driving Transport » est un catalyseur pour concrétiser la vision de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, Vice-Président et Premier ministre des Emirats Arabes Unis, de parvenir à ce que 25% de tous les voyages à Dubaï se fassent via des solutions de transports intelligentes et sans pilote d'ici 2030.