GAUSSIN signe un accord de partenariat avec HYNAMICS pour mener 4 projets pilotes « Moonroad » sur routes ouvertes avec des poids lourds autonomes électriques et à hydrogène sans cabine 4x2 44T

Des essais réalisés dès la fin 2021 à Moret-sur-Loing, Belfort et Paris en vue d'usages pour les Jeux Olympiques de 2024



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) et Hynamics, filiale d'EDF, annoncent la signature d'un accord de partenariat pour la mise en œuvre dès 2021 de 4 projets pilotes permettant de démontrer l'efficacité et la productivité des solutions de transport de Gaussin 100% autonome et « dual energy », fonctionnant à l'hydrogène et à l'électricité.



Le projet constitue une nouvelle application du « skateboard », la plateforme modulaire hydrogène et électrique, présentée au marché par GAUSSIN en avril dernier (cf le CP du 27 avril 2021).



L'objectif de désengorger les routes en journée



Aujourd'hui, la grande majorité des transports courtes distances sont réalisés de jour par un grand nombre de camions Diesel qui contribuent, au-delà de la pollution émise, à engorger le trafic routier. Pour répondre à ce constat, Gaussin a développé une solution unique et complète appelée « Moonroad » s'appuyant sur le principe suivant :