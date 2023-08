GAUSSIN : Signature d’un avenant à l’emprunt obligataire simple non-convertible pour un montant complémentaire de 10 M € de valeur nominale totale portant intérêt au taux de 6 % annuel, comprenant une émission de 7 millions de BSA

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce avoir signé le 28 juillet 2023 avec RiverFort Global Opportunities PCC LTD et YA II PN, Ltd. un avenant au contrat conclu le 28 octobre 2023 pour un montant global maximal de 30.000.000 €, en vue de la réalisation d’un emprunt obligataire complémentaire d’un montant total brut de 10.000.000 €, représentant un montant net de 7.345.932,50 euros, par émission de 10.000.000 obligations simples (non-convertibles en actions) d’une valeur nominale unitaire de 1 euro et l’émission réservée de 7.000.000 de bons de souscription d’actions (« BSA »).



Avertissement : La société GAUSSIN SA a mis en place un financement sous forme d’obligations simples (non-convertibles en actions) avec bons de souscription d’actions avec les sociétés RiverFort Global Opportunities PCC LTD et YA II PN, qui, après avoir reçu les actions issues de l’exercice de ces instruments, n’ont pas vocation à rester actionnaires de la société.



Les actions, résultant de l’exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l’action.



Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action de la société, ainsi qu’une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit des sociétés RiverFort Global Opportunities PCC LTD et YA II PN.