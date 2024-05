GAUSSIN SA prend des mesures face à des difficultés de gouvernance et demande la nomination d’un administrateur provisoire

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce que Charles Henri CARBONI, administrateur judiciaire de l’entreprise a saisi la Présidente du Tribunal de commerce de Vesoul aux fins de désignation d’un administrateur provisoire afin de préserver les intérêts de l’entreprise, des salariés et des actionnaires.



La direction de l’entreprise, les salariés et les organes de la procédure de sauvegarde ont été informés de la tenue d’une réunion, le 6 mai 2024, entre deux des membres du Conseil d’Administration de GAUSSIN SA. Ces derniers ont prétendu avoir révoqué Christophe GAUSSIN de son mandat de Président et de Directeur Général de la société au cours de cette réunion et avoir procédé à la nomination de Stoyan FILIPOV en qualité de Directeur Général.



Cette information a été divulguée par voie de presse par les intéressés et leurs soutiens.



Ces manœuvres, ainsi que la validité de ces actes sont fermement contestées. Une action en justice a été introduite afin de faire reconnaitre le caractère illégal et frauduleux de la réunion du 6 mai et annuler les décisions qui y ont été prises.