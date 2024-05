GAUSSIN SA annonce la tenue de son Assemblée Générale le 18 juin 2024 où les résolutions à l’ordre du jour seront la nomination de 4 nouveaux administrateurs

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce que les actionnaires de la société sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire le 18 juin 2024 à 12h00 au siège de la société au 11, rue du 47ème Régiment d’Artillerie, Héricourt 70400.

La convocation et les résolutions qui seront soumises à l’assemblée générale ordinaire ont été publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°58 le 13 mai 2024. Elles peuvent être consultées ici.

Vous pourrez voter sur les résolutions par Internet ou par courrier. Les modalités pour le vote sont détaillées ci-après.

L’avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 13 mai 2024 vous donne accès à l’ordre du jour de l’Assemblée et aux résolutions qui seront soumises à votre vote, ainsi qu’aux principales modalités de participation, de vote et d’exercice de vos droits.

La documentation relative à l’Assemblée Générale Ordinaire sera disponible sur le site internet de la société, www.gaussin.com, dans la rubrique « Company » / « Investors » / « Financial Publications » dans les délais légaux.