GAUSSIN S.A. annonce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) annonce l’ouverture ce jour d’une procédure de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Vesoul qui s’inscrit dans une volonté de garantir la pérennité de l’entreprise et de maintenir l’emploi.



Comme détaillé dans les communications précédentes, le Groupe GAUSSIN fait face depuis plusieurs mois à des difficultés opérationnelles et de gouvernance qui ont fortement impacté la capacité industrielle de l’entreprise avec une baisse du chiffre d’affaires (cf. CP du 26 janvier et 14 février 2024). Le besoin en fonds de roulement consolidé du Groupe a augmenté en raison de commandes mal maitrisées de la part de Metalliance entrainant 34 millions d’encours non facturés au 31 décembre 2023.



La situation de Metalliance, filiale du Groupe à 98%, qui s’est placé en procédure de sauvegarde, à la suite de la décision unilatérale litigieuse et sans concertation de son directeur général n’a fait qu’accentuer les difficultés. Industriellement, l’assemblage et la livraison des véhicules logistiques depuis le site de Saint-Vallier sont perturbés. Au niveau financier, malgré une recapitalisation par sa maison-mère de 10 millions d’euros en 2023, l’ouverture de cette procédure a provoqué une créance de la part de Metalliance de 16 millions d’euros à l’égard du Groupe.