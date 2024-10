Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gaussin: redressement judiciaire, avec un sursis de six mois information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Gaussin, un fabricant de matériel de transport et de logistique, a annoncé mardi que la procédure de sauvegarde ouverte au printemps dernier avait été transformée en redressement judiciaire.



Le groupe, qui ne disposait plus que d'une trésorerie de 1,8 million d'euros à la fin du mois de septembre après s'être trouvé dans l'incapacité de lever les fonds nécessaires à son financement, indique que la période d'observation de six mois décidée par la justice prendra fin le 3 avril 2025.



D'ici là, Gaussin espère être en mesure de reconstituer sa trésorerie et de préparer la poursuite de son activité à travers un plan de continuation, tout en recherchant de nouveaux financements.



Sa trésorerie à la fin septembre s'entendait avant le paiement des salaires du mois de septembre et du règlement du passif postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.



Parallèlement, les administrateurs judiciaires ont lancé un appel d'offres pour envisager un éventuel plan de cession de l'entreprise, avec une date limite de remise des offres fixée au 4 novembre.



Confrontée à des problèmes industriels dans son virage stratégique vers les véhicules électriques, l'entreprise a également dû faire face à d'importants soucis de gouvernance ces derniers mois.



En 2022, Airbus avait informé Gaussin de sa décision de résilier le contrat portant sur la fabrication de deux véhicules polyvalents en raison des difficultés liées à la livraison du châssis par la société Metalliance.



Alors que Gausson avait payé le prix, Metalliance ne le lui avait pas livré l'équipement, ce qui avait eu pour effet l'ouverture d'une judiciaire pour une livraison sous astreinte.



Suite à ces annonces, l'action Gaussin était réservée à la baisse mardi matin à la Bourse de Paris, accusant une baisse de plus de 18% au moment de sa suspension, vers 10h20.





Valeurs associées GAUSSIN 0,10 EUR Euronext Paris -24,81%