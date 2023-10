Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin: rapprochement stratégique avec CSG information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 18:06









(CercleFinance.com) - Gaussin annonce la signature d'un accord visant à renforcer le rapprochement stratégique entamé avec Czechoslovak Group (CSG) au travers de la société Tablon s.a, société d'investissement de CSG, dans le but de renforcer la position de Gaussin sur le marché mondial.



Ce rapprochement permettra au groupe Gaussin de consolider sa présence, d'élargir sa gamme de produits/services, et 'de réaliser une croissance significative', assure le groupe.



Ce rapprochement offre aussi au groupe Gaussin la possibilité de bénéficier d'un nouvel apport financier de la part de CSG, tout en ouvrant la perspective pour ce dernier d'accroître sa participation au sein du capital de la société.



Un premier financement compris entre 15 millions d'euros et 25 millions d'euros sera mis en place au niveau de la filiale américaine du groupe Gaussin, la société Gaussin North America.







