GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), leader dans le domaine de la mobilité propre et intelligente des marchandises et des personnes, a procédé dimanche 13 décembre aux essais des premiers véhicules électriques assemblés au Qatar dans la zone franche de Ras Bufontas. Le Groupe a déployé le premier lot de tracteurs portuaires électriques - l'APM 75T - destinés à QTerminals, opérateur portuaire qui gère et exploite le port maritime de Hamad.



Les essais des véhicules électriques ont eu lieu devant l'usine de Gaussin Advanced Mobility Electric « GAME », filiale de Gaussin et Al Attiya Motors and Trading Co. dans la zone franche de Ras Bufontas, en présence de S.E. Ahmad bin Mohammed Al-Sayed, ministre d'État et président de QFZA, de S.E. Franck Gellet, ambassadeur de France au Qatar, du capitaine Abdulla Mohamed Al-khanji, PDG de Qatar Ports Management Co. (Mwani Qatar), S.E. Abdul Aziz Al Attiya, président de Al Attiya Motors and Trading Co, M. Christophe Gaussin, PDG du Groupe Gaussin, ainsi que M. Neville Bissett, directeur général de QTerminals.