GAUSSIN présente en première mondiale deux nouveaux véhicules à hydrogène, l'ATM-H2 et l'APM-H2

Succès de la Journée Portes-Ouvertes à Héricourt





GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce le succès de sa Journée Portes Ouvertes organisée ce jour sur son site d'Héricourt (Haute-Saône). Trois cent cinquante invités étaient conviés dans le respect des consignes sanitaires, en présence de la Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté Marie-Guite Dufay. Guillaume Pepy, ancien PDG de la SNCF et nouvel administrateur de la joint-venture GAUSSIN/Al Attiya (G.A.M.E.), également nouveau membre du Conseil Scientifique de GAUSSIN (cf communiqué du 5 octobre 2020), s'est aussi exprimé par visioconférence.

Lors de cet évènement, le Groupe a présenté en exclusivité ses deux nouveaux véhicules à hydrogène, l'ATM-H2 et l'APM-H2, destinés respectivement au transport en centre logistique et dans les terminaux portuaires. Des démonstrations ont été organisées ainsi qu'une visite des lignes de production.



1. Lancement de deux véhicules à hydrogène : l'ATM-H2 et l'APM-H2