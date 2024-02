GAUSSIN nomme Steve FILIPOV au poste de Directeur Général Délégué

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) pionnier des mobilités propres et intelligentes, annonce la nomination par son Conseil d’Administration de Steve FILIPOV en tant que Directeur Général Délégué du Groupe GAUSSIN. Cette nomination s’inscrit dans la continuité du plan de réorganisation initié par Christophe GAUSSIN. (cf CP du 14 février 2024).

Steve FILIPOV intégrera le Comité Exécutif du Groupe et aura pour principales missions d’accélérer la production du carnet de commandes, de maîtriser les dépenses de l’entreprise et de mettre rapidement en place les financements nécessaires aux activités du Groupe.

Fort de son expérience dans le rapprochement des sociétés qu’il a dirigées avec des partenaires stratégiques et financiers, il a le soutien de plusieurs groupes d’investissements. Il devra donc s’attacher à finaliser l’arrivée de ces nouveaux partenaires financiers. Cela aura pour objectif premier de clôturer la procédure de sauvegarde initiée par Metalliance, filiale à 100% du Groupe.

De nationalité franco-américaine, Steve FILIPOV dispose d’un profil idéal et d’une expérience de 30 ans dans l’industrie pour diriger l’entreprise aux côtés Christophe GAUSSIN, Président Directeur Général.

Poursuivre la réorganisation du Groupe pour assurer stabilité et rentabilité

Il supervisera l’ensemble des activités industrielles et commerciales du Groupe. Avec un carnet de commandes de 148 M€ au 31 décembre 2023, GAUSSIN bénéficie d’excellentes perspectives.