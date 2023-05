GAUSSIN lance une levée de fonds de 30 millions d'euros sous forme d’obligations simples en partenariat avec la plateforme d’investissement participatif pour le développement durable Lumo

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce une levée de 30 millions d’euros en obligations simples via la plateforme d’investissement participatif Lumo, spécialisée dans le financement de projets s’inscrivant dans la transition écologique. La durée d’investissement et le taux d’intérêt sont accessibles en ligne sur le site Lumo après inscription.



Un financement non dilutif pour les actionnaires



Les deux conventions de partenariat signées portent l’opération de financement à 30 M€ au total, fractionnée ainsi :

• Une offre d’obligations simples dans le cadre d’un financement participatif à hauteur de 8 M€ maximum conformément à l’article L.411-2, 2° du Code monétaire et financier.



• Un placement privé d’obligations simples au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs à hauteur de 22 M€ conformément à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier.