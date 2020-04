GAUSSIN lance une augmentation de capital de 1,2 M€ pour soutenir la poursuite de son développement



Lancement d'une augmentation de capital par voie de placement privé et d'utilisation de délégations à personnes dénommées pour un montant de 1.200.000 euros au prix de 0,10 euro par action



Engagements de souscription des membres du Conseil d'administration, dont le Président directeur général, Christophe Gaussin, à hauteur de 30% de l'Offre



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital, par voie de placement privé réalisé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1 du Code monétaire et financier et d'utilisation de délégations réservées au profit de personnes dénommées pour un montant de 1.200.000 euros.



Cette levée de fonds permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie.



Modalités de l'offre



Montant brut maximum de l'augmentation de capital : 1.200.000 euros



Nombre maximum d'actions nouvelles : 12.000.000 actions nouvelles ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale chacune.



Prix : le prix d'émission des actions nouvelles est de 0,10 euro par action, fixé sur la base de la moyenne des cours de clôture de l'action de la Société constatés lors des vingt séances de bourse précédant sa fixation qui ressort à 0.1244 euro, soit avec une décote d'environ 19,6% sur cette moyenne.