GAUSSIN, GAM QATAR et GWC annoncent un partenariat pour tester les tracteurs électriques à zéro émission et les solutions yard automation de Gaussin

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, GAM QATAR et GWC (GWCS.QA), le principal fournisseur de solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement du Qatar, ont signé un partenariat pour tester les tracteurs électriques à émission zéro et les solutions yard automation de Gaussin dans plusieurs entrepôts de GWC, y compris le parc logistique Al Wukair de GWC au Qatar.



Le partenariat a été signé au cours de la visite officielle du Président de la République française, Emmanuel Macron, au Qatar.