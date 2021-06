GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et MICROVAST, un leader mondial dans les technologies de batteries de nouvelle génération pour véhicules commerciaux et spécialisés, annoncent un partenariat visant à intégrer la nouvelle génération de batteries de Microvast pour les applications de skateboard électrique et hydrogène de Gaussin.



Le skateboard pour camion routier, une révolution dans le domaine du transport propre et intelligent des marchandises



Gaussin a lancé en avril 2021 le 1er « skateboard » au monde pour camions routiers classe 8 tracteur ou porteur de 18t à 44t, hydrogène ou tout électrique, une plateforme roulante, polyvalente et modulaire destinée aux différents acteurs du marché.