GAUSSIN et MACNICA s’associent pour reprendre les actifs de NAVYA au travers la création d’une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la création d’une société commune avec le groupe japonais MACNICA Inc. dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Cette coentreprise, détenue à 51 % par GAUSSIN et à 49 % par MACNICA Inc., va reprendre les actifs de NAVYA, leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome, conformément à la décision du tribunal de commerce de Lyon rendue le mardi 18 avril 2023. Basée en France, la nouvelle coentreprise sera présidée par Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, tandis que Jean-Claude Bailly, jusqu’alors Vice-Président Exécutif de GAUSSIN, en sera le CEO. La coentreprise sera gérée conjointement par GAUSSIN et MACNICA, avec une représentation égale au conseil d'administration. Cette acquisition permet la sauvegarde de 143 emplois en France et 6 à Singapour, soit 70% des effectifs actuels de NAVYA. De plus, des propositions de reclassement seront faites aux autres salariés afin d’intégrer le site de production de GAUSSIN à Saint-Vallier (71), dans le cadre de son plan de recrutement.