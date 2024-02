GAUSSIN entre en négociations exclusives pour l'acquisition par MACNICA de la participation majoritaire (de 51%) dans GAMA détenue par GAUSSIN

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier des mobilités propres et intelligentes, annonce avoir reçu une promesse unilatérale de la part de MACNICA pour l’acquisition de l’ensemble des titres et créances de GAUSSIN dans leur co-entreprise GAMA (Gaussin-Macnica-Mobility), dont l’activité est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises.

GAMA est née de la reprise des actifs de la société Navya en avril 2023 (cf. CP du 18 avril 2023). Cette co-entreprise est détenue par GAUSSIN à 51% et MACNICA à 49%.

GAMA est une entreprise française spécialisée dans les systèmes de mobilités autonomes pour le transport de personnes et de marchandises. Son siège est à Villeurbanne et la société emploie 135 salariés en France.

Les instances représentatives du personnel compétentes seront consultées sur ce projet. L’opération de rachat serait effective fin avril/début mai 2024, sous réserve de la finalisation des démarches organisationnelles et opérationnelles par les deux entreprises, et de sa validation par l’ensemble des autorités et instances compétentes.