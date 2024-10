Gaussin en redressement judiciaire

(AOF) - Gaussin, groupe spécialiste des solutions de transport et de logistique innovantes annonce la conversion de sa procédure de sauvegarde engagée en avril en redressement judiciaire suite à la décision du Tribunal de commerce de Vesoul en date du 24 septembre. La trésorerie s’élève au 27 septembre 2024 à 1,8 million d’euros dont 602 000 euros mobilisables sur décision du juge commissaire du Tribunal de commerce de Vesoul. La période d'observation est renouvelée pour une période de 6 mois, jusqu'au 3 avril 2025.

Cette prolongation vise à permettre à la société de reconstituer sa trésorerie et de préparer la poursuite de son activité à travers un plan de continuation qui emporterait une restructuration du passif et du capital.

Le redressement a été sollicité par les administrateurs judiciaires aux motifs qu'il n'a pas été possible pour Gaussin de lever des fonds nécessaires au financement de sa période d'observation et qu'un passif de procédure a donc vu le jour.

Un point de situation sera fait lors de l'audience fixée par le Tribunal au 5 novembre 2024 afin d'évaluer la trésorerie de l'entreprise ainsi que l'évolution du carnet de commandes.

Parallèlement, les administrateurs judiciaires ont lancé, le 26 septembre 2024, un appel d'offres pour envisager un éventuel plan de cession de l'entreprise. La date limite de remise des offres a été fixé au 4 novembre 2024 à midi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.