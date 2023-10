Gaussin en nette baisse: la prise de participation de CSG entraînera une forte dilution

(AOF) - Gaussin (-9,51% à 0,88 euro) est en nette baisse après avoir livré des précisions sur la dilution attendue suite à la prise de participation de Tablon s.a, société d'investissement de CSG (Czechoslovak Group), à hauteur de 20,15% du capital. Le spécialiste de la mobilité innovante affirme qu’une augmentation de capital social d'un montant de 25 millions d'euros de nominal représenterait un taux de dilution d'environ 40,27 % sur la base du capital social de la société à la date du mercredi 19 octobre.

L'incidence de l'augmentation de capital sur la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital social préalablement à l'opération serait, après l'émission de 25 millions d'actions nouvelles, de 0,597 % du capital sur une base non-diluée et de 0,451 % du capital sur une base diluée, précise le groupe à titre indicatif.

Les actionnaires de la société sont convoqués à une Assemblée Générale Mixte le 22 novembre 2023 à 11h00 : les principales résolutions soumises à approbation porteront sur la nomination de six nouveaux administrateurs complémentaires proposés par Czechoslovak Group (CSG) ainsi que sur des délégations financières et autorisations conférées au Conseil d'administration dans le cadre de l'exécution des accords avec CSG.

