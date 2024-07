Gaussin : des inquiétudes sur l'offre de reprise de Metalliance

(AOF) - Gaussin, spécialiste des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce une offre de reprise des actifs et de l'activité de sa filiale Metalliance par la société CORAIL-SM pour 1 million d'euros. Cette offre intervient dans le cadre du redressement judiciaire de Metalliance et de la publication d'une recherche de candidats repreneurs en plan de cession. Les actionnaires du repreneur seraient Coral Reef Capital et Sandton Capital Partners sous réserve d'accord restant à finaliser.

Gaussin estime que l'offre de CORAIL-SM est susceptible de porter atteinte à sa propriété intellectuelle et à son savoir-faire, et a écrit aux administrateurs judiciaires de Metalliance pour les sensibiliser sur ce point.