GAUSSIN commence les livraisons des tracteurs logistiques 'FULL ELEC' à AMAZON

Le premier des 329 tracteurs logistiques électriques est arrivé aux États-Unis, une étape importante dans l'expansion nord-américaine de GAUSSIN et la croissance de son chiffre d'affaires



GAUSSIN NA, filiale à 100 % de GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce le début des livraisons de sa commande de 329 tracteurs logistiques GAUSSIN ATM® 38T "FULL ELEC" à Amazon.



Le premier véhicule du lot initial de tracteurs logistiques électriques de série répondant aux spécifications américaines est arrivé sur le site d'Amazon le 6 juillet 2023. Suite à la commande de 329 tracteurs logistiques électriques (Cf. CP du 14 décembre 2022), GAUSSIN considère qu'il s'agit d'une étape importante pour la croissance du chiffre d'affaires et l'expansion mondiale du Groupe.