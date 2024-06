GAUSSIN cède sa participation majoritaire dans GAMA à son partenaire MACNICA

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce la cession de sa participation majoritaire dans GAMA (Gaussin-Macnica-Mobility) à son partenaire MACNICA. Cette transaction inclut l’ensemble des titres et créances détenus par GAUSSIN dans GAMA.



GAMA est née de la reprise des actifs de la société Navya en avril 2023 (cf. CP du 18 avril 2023). Cette co-entreprise, dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises était initialement détenue par GAUSSIN à 51% et MACNICA à 49%.

Les parties ont trouvé un accord exclusif sur les modalités et conditions de cession (cf. CP du 9 février 2024) qui a été autorisé le 14 juin par décision du Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Vesoul en raison de la procédure de sauvegarde de GAUSSIN SA.

En 2023, MACNICA a contribué à hauteur de 85% du financement de l’activité de GAMA en raison des difficultés que traverse le Groupe GAUSSIN. En 2024, MACNICA assume seul ce financement conformément aux engagements réciproques des deux entreprises.

Une cession conforme à la stratégie de l’entreprise



GAUSSIN SA a décidé de cette cession pour se recentrer sur ses activités rentables à court terme, à savoir les véhicules électriques « off-road » ATM® (logistique), APM® (portuaire) afin de mieux répondre aux attentes de ses clients.