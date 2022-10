GAUSSIN annonce une nouvelle commande d’AIRBUS Atlantic pour 2 véhicules polyvalents

GAUSSIN (EURONEXT CROISSANCE : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce une nouvelle commande d'AIRBUS Atlantic pour deux véhicules polyvalents : MPV#6 et MPV#7.



Le Multi-Purpose Vehicle (MPV) est un transporteur de charges lourdes dédié aux opérations de manutention dans l'usine Airbus Atlantic de Montoir-de-Bretagne en France.



Ce véhicule aura une motorisation hybride et comprendra un POWERPACK® interchangeable avec une solution hydrogène.