La commande de près de 10 M€ est à livrer en 2021. Les véhicules sont destinés au port de CIT à Abidjan (Côte d'Ivoire) opéré conjointement par les deux groupes.



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce un contrat ferme de CIT Abidjan, terminal portuaire opéré conjointement par Bolloré Ports et APM Terminals, filiale du groupe Maersk, pour 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 Powerpacks et 6 stations de charges 36 voies.



Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros et doit être livrée en 2021.