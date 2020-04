GAUSSIN annonce un nouveau contrat pour la fourniture d'une flotte d'AGV pour le transport autonome de charges lourdes en milieu industriel





GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce un nouveau contrat avec la société PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment) pour la fourniture d'une solution clé en main de transport automatisé destiné aux flux de marchandises en site industriel extérieur.



AGV « IHD » (Industrial Heavy Duty) destiné à l'automatisation du transport de marchandise en site Industriel



Les AGV « IHD » d'une capacité de 40 tonnes sont basés sur les plateformes modulaires de véhicules FULL ELEC existants et permettent d'apporter une solution rapide à une problématique d'automatisation de flux pour les sites industriels.



La solution AGV « IHD » proposée à PRB sera supervisée par un logiciel de gestion de flotte fourni par GAUSSIN permettant l'attribution des tâches à chaque véhicule et du chemin optimal pour exécuter les différentes missions.



Les véhicules évolueront en milieu extérieur avec un système de navigation sans infrastructure et seront combinés au système de Docking Station pour la prise et dépose autonome de marchandise.



1ère phase d'un projet innovant