GAUSSIN annonce le lancement commercial de la gamme de véhicules intelligents Rendez-vous (RDV) dédiée aux transports rapides aéroportuaires

Nouveaux véhicules 100% électriques ou à hydrogène *



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce le lancement commercial de la gamme Rendez-vous (RDV) composée de véhicules intelligents 100% électriques ou à hydrogène destinés aux transports rapides aéroportuaires.



Une extension de la gamme de véhicules aéroportuaires de GAUSSIN



Équipés d'une plateforme automatique de chargement et déchargement, les véhicules sont destinés au transport rapide de tous types de containers à bagages et palettes cargo (ULDs) jusqu'à 40 km/h.



La gamme RDV de véhicules modulaires est disponible en version 2 ou 3 passagers, avec chauffeur ou autonome, électrique batterie ou hydrogène afin d'accompagner la transition vers un transport décarboné de marchandises et répondre à l'ensemble des nouveaux besoins de mobilité en milieu aéroportuaire.