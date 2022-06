GAUSSIN annonce la tenue de son assemblée générale mixte des actionnaires le 23 juin 2022

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) annonce que les actionnaires de la société sont convoqués à une Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 23 juin 2022 à 10h30 au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône).



La convocation et les résolutions qui seront soumises à l’assemblée générale ont été publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°59 le 18 mai 2022. Elles peuvent être consultées ici.



Parmi les résolutions de l’assemblée générale ordinaire, il sera notamment demandé aux actionnaires d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.



À titre extraordinaire, les actionnaires de GAUSSIN SA seront appelés à se prononcer sur des résolutions proposées par le Conseil d’administration notamment relatives à des délégations au Conseil d’administration pour la réalisation d’augmentations de capital nécessaires au financement du développement et de la croissance.