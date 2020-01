GAUSSIN annonce la tenue d'une assemblée générale mixte des actionnaires le 27 février 2020 et présente des détails du partenariat avec Hyperloop Transportation Technologies



Investissement de 1 million de dollars par HyperloopTT au sein du capital de GAUSSIN

Projet de regroupement d'actions composant le capital social

L'ajustement du prix unitaire maximum d'achat des actions en cas de mise en œuvre du regroupement d'actions



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce que les actionnaires de la société sont convoqués à une Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, le jeudi 27 février 2020 à 11h00 au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône).



Les actionnaires de GAUSSIN SA sont appelés à se prononcer en AG extraordinaire, sur des résolutions proposées par le Conseil d'administration notamment relatives aux projets suivants :



o Finalisation du partenariat avec HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES,

o Délégations au Conseil d'administration pour la réalisation d'augmentations de capital nécessaires au financement du développement et de la croissance,

o Regroupement des actions de la société GAUSSIN,

o Institution d'un collège de censeurs.



La convocation et les résolutions qui seront soumises à l'Assemblée générale ont été publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 20 janvier 2020. Elles peuvent être consultées ici.





Finalisation du partenariat avec Hyperloop Transportation Technologies