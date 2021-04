GAUSSIN annonce la tenue à huis clos de son assemblée générale mixte des actionnaires le 18 mai 2021

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que les actionnaires de la société sont convoqués à une Assemblée générale mixte, ordinaire annuelle et extraordinaire, le mardi 18 mai 2021 à 14h00 virtuellement au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône).



À l'occasion de cette assemblée générale, qui sera enregistrée en direct et retransmise en différé sur le site Internet de GAUSSIN SA, il ne sera exceptionnellement pas possible de demander une carte d'admission pour y assister personnellement. Ainsi, les actionnaires sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou pour voter par correspondance.