GAUSSIN annonce la signature du contrat d'acquisition du solde des actions de METALLIANCE pour porter à 95,75% sa participation au capital de ce spécialiste d'équipements industriels et d'engins mobiles



La finalisation de l'acquisition est prévue au plus tard le 1er juillet 2020



Groupe GAUSSIN devrait, à l'issue de cette opération, réaliser un chiffre d'affaires 2020 de

50 M€*, compter près de 200 employés et disposer d'un

carnet de commandes fermes de 46 M€



Forte synergie des activités, optimisation des capacités industrielles et

renforcement à l'international





GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce aujourd'hui la signature du contrat d'acquisition de 51,43% du capital de la société METALLIANCE au profit du Groupe GAUSSIN. Déjà actionnaire de METALLIANCE à hauteur de 44,32% depuis 2007, GAUSSIN détiendra 95,75% du capital à la date d'effet de cession prévue au plus tard le 1er juillet 2020. Cette signature fait suite à l'entrée en négociations exclusives pour le rachat du bloc majoritaire de METALLIANCE par GAUSSIN annoncée le 16 avril 2019.



METALLIANCE : chiffre d'affaires de 27,45 M€ en 2018