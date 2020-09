GAUSSIN annonce la mise en exploitation sur le port d'Abidjan de tracteurs APM 75T HE FULL ELEC, opérés par BOLLORE PORTS

Une première utilisation de véhicules portuaires équipés de cette nouvelle technologie en Afrique



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la mise en service des deux tracteurs APM 75T HE 100% électriques commandés par le terminal portuaire d'Abidjan, opéré par BOLLORE PORTS (cf communiqué du 25 mars 2019). Il s'agit du premier terminal en Afrique à recevoir et mettre en opération cette nouvelle technologie dédiée au transport de conteneurs.



Partenariat Gaussin - Blue Solutions - Bolloré Ports



Ces tracteurs sont l'aboutissement d'une mise en synergie des expertises de GAUSSIN dans la conception et la production de véhicules électriques, de BLUE SOLUTIONS dans la production de batteries électriques et de BOLLORE PORTS dans la logistique portuaire. L'APM 75T HE FULL ELEC a notamment été conçu de façon à intégrer les spécifications techniques utilisées par Bolloré Ports sur les ports qu'il opère.