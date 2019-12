GAUSSIN annonce la future implantation d'un site d'assemblage dans la nouvelle Zone Franche du Qatar avec la constitution d'un centre d'excellence sur les batteries, l'hydrogène et les véhicules autonomes

GAUSSIN annonce la future implantation d'un site d'assemblage dans la nouvelle Zone Franche du Qatar avec la constitution d'un centre d'excellence sur les batteries, l'hydrogène et les véhicules autonomesGAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce la future implantation d'un site d'assemblage dans la nouvelle Zone Franche Régionale du Qatar (QFZA) et la constitution d'un Centre d'Excellence sur les batteries, l'hydrogène et les véhicules autonomes*.En créant une activité d'assemblage locale de technologies à forte valeur ajoutée et d'un centre d'excellence, Gaussin souhaite accompagner la vision nationale 2030 du Qatar articulée autour de quatre axes de développement - l'homme, le social, l'économie et l'environnement - et proposer ses solutions pour les applications portuaires, aéroportuaires, centres logistiques et la mobilité des personnes.De nombreux projets de grande envergure autour de ces quatre thématiques sont en cours et à venir au Qatar, tels que la création de différentes infrastructures pour la Coupe du Monde 2022 de la FIFA, de nouvelles smart cities, d'une extension de l'aéroport, d'un nouveau terminal portuaire et de nouveaux centres logistiques.La localisation d'un site industriel en Zone Franche Régionale du Qatar va faciliter au Groupe Gaussin l'accès au marché local et régional et permettre d'optimiser sa chaine logistique dans le cadre de son fort développement dans les pays du Golfe.