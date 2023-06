GAUSSIN accélère sa stratégie nord-américaine avec une montée en puissance de la production à Saint-Vallier

GAUSSIN vise un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars en 2025 aux Etats-Unis et une progression vers une production locale complète dans 3 ans, grâce à une forte croissance du marché et à des partenariats stratégiques





GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la montée en puissance de sa stratégie nord-américaine à l'issue des Journées Portes Ouvertes de son site industriel situé à Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. Grâce à une extension récente qui a porté sa capacité totale à 2 400 véhicules par an, incluant les ATM® (logistique), APM® (portuaire) et MSV (sous-terrain), le site de Saint-Vallier est prêt à répondre aux exigences de production des plus de 300 tracteurs de parc électriques que GAUSSIN s'engage à livrer aux États-Unis d'ici la fin de 2023 (cf. communiqué de presse du 14 décembre 2022).



Dans cette perspective, le Groupe déploie une 3ème ligne d'assemblage en 2x8 afin d'accroître les cadences de production. Cette expansion démontre l'engagement de GAUSSIN à répondre à la demande croissante et à soutenir la mise en œuvre de sa stratégie nord-américaine. Par ailleurs, le site de Saint-Vallier accueille également depuis peu la ligne de production des navettes ARMA et EVO, suite à la reprise des actifs de Navya par GAUSSIN-MACNICA MOBILITY (cf. communiqué de presse du 18 avril 2023).