GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce être finaliste pour la deuxième fois consécutive du concours mondial du véhicule autonome Dubaï World Challenge 2021. GAUSSIN, pour cette nouvelle édition, est en consortium avec Neolix Chine.



Sept organisations en finale dans la catégorie « Leading companies »



Son Excellence Mattar Mohammed Al Tayer, Directeur général et Président du conseil d'administration de la Roads and Transport Authority (RTA), a annoncé que 7 organisations locales et mondiales sont qualifiées pour la finale du Dubai World Challenge for Self-Driving Transport dans la catégorie "Leading Companies".

Gaussin participe au concours avec Neolix, leader chinois de la mobilité autonome pour la livraison de marchandises au dernier kilomètre sur route publique.



Le défi du dernier kilomètre



La 2ème édition du défi est consacrée aux services logistiques autonomes pour la livraison du dernier kilomètre. Un choix qui découle des efforts de RTA pour soutenir le secteur logistique à Dubaï.

Dubaï recense environ 6.000 sociétés d'expédition et estime à 64.000 le nombre de camions sur son territoire. Or, avec quelque 306.000 trajets par jour, ils représentent environ 13 % du total des déplacements quotidiens à Dubaï.