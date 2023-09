Gaumont: les résultats semestriels accueillis sans émotion information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 12:21

(CercleFinance.com) - Gaumont a annoncé vendredi avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre 2023, mais évoque un contexte économique incertain et l'impact négatif de la grève des auteurs à Hollywood.



Le producteur de films et de séries français a dégagé un bénéfice net part du groupe de 4,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre une perte de 4,1 millions d'euros sur la même période de 2022.



Son chiffre d'affaires s'est pourtant nettement contracté à 91 millions d'euros, à comparer avec 110 millions d'euros au premier semestre 2022.



Le chiffre d'affaires lié à la distribution des films dans les salles a bondi à 8,4 millions d'euros, contre 3,4 millions un an plus tôt, grâce au succès de films comme 'Tirailleurs' ou 'Mon Crime'.



Mais celui de la production audiovisuelle a chuté à 48 millions d'euros, contre 73,7 millions au 30 juin 2022.



Le groupe, qui met en évidence un contexte économique 'toujours aussi incertain', prévoit de sortir six films dans les salles au second semestre et de livrer six séries et deux long-métrages produits pour des plateformes.



Il prévient par ailleurs que les grèves des auteurs et comédiens américains, débutées respectivement en mai et juillet dernier, auront un impact négatif significatif sur son activité au second semestre.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Gaumont (+0,4%) réagissait peu à cette publication vendredi matin, dans des volumes d'échanges particulièrement réduits.